Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla itfaiye teşkilatını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentin dört bir yanında yangına müdahale, arama kurtarma, afet yönetimi konusunda mücadele ortaya koyan itfaiye erlerine ve İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'e gösterilen özveriden ötürü teşekkür etti.

Sakarya'nın itfaiye teşkilatını güçlendirmek için gerekli adımları atacaklarını belirten Alemdar, "Sakarya itfaiyesi uzun yıllardır takip ettiğimiz, bildiğimiz, eğitimli, birikimli ve her türlü risk alarak en az hasarla afeti atlatmanın hesabını yapan bir teşkilattır. Bu durumu bizzat son yangınlarda takip ederek gördük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Hendek'teki başarınızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Orada yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İtfaiyecilik Haftanızı kutluyorum. Sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Birliğiniz beraberliğiniz daim olsun." ifadesini kullandı.

Alemdar, belediyenin en önemli birimlerinden birinin itfaiye olduğuna değinerek, 69 araç, 305 itfaiye eri, 19 istasyonla 4 bin 812 kilometrekarede hizmet veren itfaiye teşkilatını güçlendirmek için gereken neyse yapacaklarını, binaları ve envanteri yenilemek için hazırlık içinde olduklarını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, 12 grup amirliği, 7 müfreze olmak üzere 19 istasyonla 24 saat hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi'nin, 2024 yılının ilk 8 ayında 6 bin 149 vakaya müdahale ettiği, 2 binden fazla kişinin alevlerin arasından kurtarıldığı ve binlerce kişiye yangına müdahale ile kurtarma eğitimleri verdiği kaydedildi.