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        Akyazı'da okul güzergahındaki uçurumun kenarına çelik bariyerli önlem

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okul yolunda tehlike arz eden uçurumun kenarı çelik bariyerlerle çevrelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:03
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        Akyazı'da okul güzergahındaki uçurumun kenarına çelik bariyerli önlem
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okul yolunda tehlike arz eden uçurumun kenarı çelik bariyerlerle çevrelendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK), güvenli ulaşım için çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor.

        Bu kapsamda Akyazı'ya bağlı Boztepe Mahallesi girişi ile okul arasında risk teşkil eden 250 metrelik uçurum kenarı, çelik bariyerlerle donatıldı.

        Çalışma sayesinde okula giden öğrenciler, daha güvenli ulaşım hattında yolculuk yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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