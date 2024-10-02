Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor

Erozyonun etkili olduğu alan havadan da görüntülendi.

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, 3 gündür ilçeye hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle etkisi artan dalgalar yüzünden daha da ilerledi.

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