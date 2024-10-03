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        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı hakkında dava

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı sevgilisini silahla öldüren şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:13
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        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı hakkında dava
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı sevgilisini silahla öldüren şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Ü.D. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay tarihinden önce Sapanca ilçesindeki bir eğlence mekanında çalışan maktul Sevda T. ile bu işletmeye giden Ü.D. arasında duygusal yakınlık kurulduğu, ilişkilerinin ilerlemesi üzerine şüphelinin Sevda T. ile evlenmeyi düşündüğünü ve maktulün çalıştığı iş yerinden ayrılmasını istediğini söylediği belirtildi.

        Şüphelinin maktulün evine ticari taksiyle gittiği ve yanına ruhsatsız silahını aldığı, burada Sevda T'nin çalıştığı iş yerinden ayrılması için konuştukları fakat uzlaşmaya varamadıklarından bahsedilen iddianamede, Ü.D'nin yanında getirdiği silahla Sevda T'yi öldürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

        Ü.D'nin bir süre sonra polise giderek teslim olduğuna değinilen iddianamede, zanlının ifadesinde, maktulü aralarında çıkan tartışma sonucu kapıldığı tahrikle öldürdüğünü kabul ettiği ayrıca toplanan tüm delillerden üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

        Şüphelinin yargılanmasına kasım ayında başlanacak.

        - Olay

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 2 Şubat'ta Ü.D (41), sevgilisi Sevda T. (31) ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçmıştı.

        Daha sonra polise teslim olan Ü.D'nin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etmesi üzerine olay yerine giden ekiplerce kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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