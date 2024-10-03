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        Sakarya'da kamyonun çarpması sonucu ölen motosikletli defnedildi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:59
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        Sakarya'da kamyonun çarpması sonucu ölen motosikletli defnedildi
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Taraklı ilçesindeki Yusufbey Mahalle Camisi'ne getirilen İsmail Özbostan'ın (57) cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

        Taraklı-Göynük kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde 28 Eylül'de T.A. idaresindeki kamyon, Yenidoğan Mahallesi istikametine dönen Özbostan'ın kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kaldırıldığı Taraklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü 6 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri

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