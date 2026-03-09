Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Başkan Yusuf Alemdar yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 18:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda 61 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları görüşülerek meclisin onayından geçti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, 16 ilçenin tümüne ayrım yapmadan, aynı hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, yeni doğu çevre yolu, raylı sistem, metrobüs, fuar alanı, AFA, Tunatan, Mithatpaşa ve SEDAŞ kavşağı, bilim merkezi, şehir kütüphanesi, tarihi Uzunçarşı 3. etap iyileştirme ve Sapanca Park projelerinden bahsederek, çalışmaların yolunda ilerlediğini kaydetti.

        Yapılan hizmetleri aktaran Alemdar, "Birileri top oynamaya, çelik çomak oynamaya çalışırken biz iş yapmaya çalışıyoruz. Küçük hesaplar yapanlarla, kişisel çıkarlar uğruna milletin menfaatine zarar verenlerle yol yürünmez. Çok şükür bu meclis güzel işler yapıyor, yapmaya devam edecek. Tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize bu anlamda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

