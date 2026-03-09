Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce, 6 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 103,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

