Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekiplerce, 6 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 103,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

