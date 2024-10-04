Sakarya'da denetimde polislere mukavemet gösteren 4 zanlı gözaltına alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tescilsiz elektrikli bisikleti otoparka çekmek isteyen polislere mukavemet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tescilsiz elektrikli bisikleti otoparka çekmek isteyen polislere mukavemet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, zabıtayla çarşıda uygulama yapan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D'nin kullandığı elektrikli bisikleti durdurdu.
Kontrollerde, aracın tescilsiz olduğu anlaşılınca bölgeye çekici çağrıldı.
Aracının Yediemin Otoparkı'na çekileceğini öğrenen kişi, elektrikli bisikletiyle bölgeden ayrılmak istedi. Ekiplerce engellenince polislere mukavemet gösteren Ö.D'ye yanındaki E.C, Ü.D. ve A.D. de destek verdi.
Şüpheliler ile polis arasında arbede çıkması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Polislere mukavemet gösteren 4 şüpheli daha sonra gözaltına alındı.
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