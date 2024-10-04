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        Sakarya'da kentsel arama ve kurtarma süreçlerini tamamlayan 4 ekip akredite edildi

        Sakarya'da 4 sivil toplum kuruluşuna bağlı ekip, kentsel arama ve kurtarma alanında akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:29
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        Sakarya'da kentsel arama ve kurtarma süreçlerini tamamlayan 4 ekip akredite edildi
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        Sakarya'da 4 sivil toplum kuruluşuna bağlı ekip, kentsel arama ve kurtarma alanında akredite edildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile "Kentsel Arama ve Kurtarma Kılavuzu" doğrultusunda akreditasyon çalışmaları sürüyor.

        Süreci başarıyla tamamlayan Sakarya İHH Arama Kurtarma Ekibi, Afet Gönüllüleri Derneği Sakarya Şubesi (AFGD Sakarya), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) ile Sakarya Hayat Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kentsel arama ve kurtarma alanında akredite edildi.

        Sivil toplum kuruluşlarının profesyonelliklerini ve hazırlıklarını gözler önüne seren çalışmada, S.A.B.A.H Arama Kurtarma ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya ekiplerinin de başvuru süreçleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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