Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Eray Kızıldağ (22), 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kızıldağ'ın cenazesinin yarın Hendek ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

- Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.