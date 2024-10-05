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        Sakarya'da oğlunun geri manevra yaparken traktörle çarptığı anne hastanede öldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde oğlunun geri manevra yaparken traktörle çarpması sonucu yaralanan anne, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:14
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        Sakarya'da oğlunun geri manevra yaparken traktörle çarptığı anne hastanede öldü
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde oğlunun geri manevra yaparken traktörle çarpması sonucu yaralanan anne, hastanede yaşamını yitirdi.

        Şerefiye Mahallesi'nde dün, E.T. traktörle geri manevra yaptığı sırada arkasında bulunan annesi Hanife T'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kadının cenazesi, Geyve Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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