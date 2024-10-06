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        Sakarya'da bıçaklı kavga sonrası polise saldıran 3 zanlıya gözaltı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, düğün salonunda çıkan bıçaklı kavga sonrası polise saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:33
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        Sakarya'da bıçaklı kavga sonrası polise saldıran 3 zanlıya gözaltı
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, düğün salonunda çıkan bıçaklı kavga sonrası polise saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İnönü Mahallesi'nde düğün salonunda F.Ö. ile S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö, bıçakla S.G'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polisler ile yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Polise tekme ve yumrukla saldıran A.G. ve M.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

        Öte yandan F.Ö'yü yakalamak için adresine giden polislere, şüphelinin yakını D.E. bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Yaralanan olmazken, zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

        Düğün salonundaki bıçaklı saldırıyı yapan F.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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