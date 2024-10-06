Sakarya'da bıçaklı kavga sonrası polise saldıran 3 zanlıya gözaltı

Öte yandan F.Ö'yü yakalamak için adresine giden polislere, şüphelinin yakını D.E. bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Yaralanan olmazken, zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polisler ile yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Polise tekme ve yumrukla saldıran A.G. ve M.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'nde düğün salonunda F.Ö. ile S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö, bıçakla S.G'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

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