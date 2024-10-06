Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, yeni dönemde gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için her mahalleye ulaşacak "Mahalleler Sporla Buluşuyor" projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 20'den fazla branşta 5 binden fazla sporcunun eğitim aldığı Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü'nün, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Sakarya'yı en iyi şekilde temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zengin, son dönemlerde artan ve küçük yaşlara kadar düşen bağımlılık sorunundan gençlerin sporla kurtulabileceğini, "Mahalleler Sporla Buluşuyor" projesiyle kentin tüm mahallelerinde gençlere kapı açacaklarını belirtti.

Zengin, tüm semtlerde spor alanları oluşturup etkinlikler düzenleyeceklerini anlatarak, "Şehrin sporla olan bağını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Her ilçede gençlerimizin sporla buluşacağı alanlar oluşturmak istiyoruz. Son zamanlarda artan ve yaşı oldukça küçülen bağımlılık sorunu var. Bu sorundan gençlerimizi sporla kurtarabiliriz. Çünkü spor demek zinde vücut, sağlıklı bir yaşam demektir." değerlendirmesinde bulundu. - 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 23. kez şiir severlerle buluşacak.

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından birçok şairin katılacağı buluşma, sanatseverlere birbirinden farklı etkinlikler sunacak. Sapanca ve birçok okulda 10-12 Ekim'de 3 gün boyunca devam edecek programlarda şairlerin seslendireceği eserler, şiir tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. - Hendek Uludere İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne öğrencilerden ziyaret Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Şehit Mahmutbey Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini Hendek'teki Uludere İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ağırladı.

Öğrenciler, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi kapsamında düzenledikleri ziyarette su kaynaklarının incelenme aşamasını ve su arıtım süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı yakaladı. Öğrencilere içme suyunun arıtılma sürecinde izlenen aşamalar, kullanılan teknolojiler ve su kaynaklarının korunmasına yönelik alınan önlemler hakkında detaylı bilgilerin verildiği ziyarette, uzmanlar tarafından su kaynaklarının verimli kullanılması ve iklim değişikliğinin su üzerindeki etkileri üzerine öğrenciler bilgilendirildi.

- Sondaj çalışmalarıyla Sakarya’ya 30 yeni içme suyu kaynağı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kurak geçen yaz aylarının mevcut su kaynakları üzerindeki etkisini azaltmak için yıl sonuna kadar 30 adet sondaj çalışmasının tamamlanacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, yaz aylarının beklenenden kurak ve yağışsız geçmesinin başta Sapanca Gölü olmak üzere kentin su kaynakları için tehlike oluşturduğu vurgulandı. Hayata geçirilecek yeni projeler ve yeni kaynak arayışlarıyla su kaynaklarına alternatif üretildiği belirtilen açıklamada, SASKİ marifetiyle 2024 yılı tamamlanmadan kentin farklı ilçelerine 30 sondaj kuyusu kazandırılacağı ifade edildi.