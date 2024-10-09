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        Sakarya'dan 9 ayda 4,6 milyar doları aşan ihracat

        ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya'dan yılın 9 ayında 4 milyar 621 milyon 805 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:06
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        Sakarya'dan 9 ayda 4,6 milyar doları aşan ihracat
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        ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya'dan yılın 9 ayında 4 milyar 621 milyon 805 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-eylül döneminde en çok dış satım yapan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ülke ihracatına katkı sağlamayı sürdürdü.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 4 milyar 115 milyon 528 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,3 artışla 4 milyar 621 milyon 805 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

        Sakarya, yılın 9 ayında otomotiv, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları ağırlıklı olmak üzere birçok alanda 147 ülke ve 12 serbest bölgeye ihracat yaptı.

        Bu sektörler arasında başı çeken sektör, yüzde 87,9 ile otomotiv oldu. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'dan 9 ayda 4 milyar 65 milyon 689 bin dolarlık taşıt ihraç edildi.

        En çok ihracat yapılan sektörler 108 milyon 853 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 75 milyon 909 bin dolarla çelik, 65 milyon 378 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 60 milyon 732 bin dolarla iklimlendirme sanayisi oldu.

        Söz konusu dönemde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 64 ile çelik oldu.

        - En fazla ihracat Fransa'ya

        Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 681 milyon 899 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı.

        Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 603 milyon 283 bin dolarla Polonya oldu. Polonya'yı 538 milyon 469 bin dolarla Birleşik Krallık, 461 milyon 637 bin dolarla İspanya ve 415 milyon 979 bin dolarla İtalya izledi.

        Sakarya'dan yılın 9 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2023'ün aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

        Ülke 2023 (Bin dolar) 2024 (Bin dolar) Değişim (%
        Fransa 544.090 681.899 25,3
        Polonya 561.136 603.283 7,5
        Birleşik Krallık 431.415 538.469 24,8
        İspanya 462.903 461.637 -0,3
        İtalya 252.973 415.979 64,4
        Almanya 316.299 384.212 21,5
        Belçika 107.533 134.750 25,3
        Irak 103.159 124.933 21,1
        İsrail 170.217 111.885 -34,3
        İsveç 102.553 101.330 -1,2

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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