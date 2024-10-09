Sakarya'dan 9 ayda 4,6 milyar doları aşan ihracat

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya'dan yılın 9 ayında 4 milyar 621 milyon 805 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-eylül döneminde en çok dış satım yapan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ülke ihracatına katkı sağlamayı sürdürdü.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 4 milyar 115 milyon 528 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,3 artışla 4 milyar 621 milyon 805 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya, yılın 9 ayında otomotiv, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları ağırlıklı olmak üzere birçok alanda 147 ülke ve 12 serbest bölgeye ihracat yaptı.

Bu sektörler arasında başı çeken sektör, yüzde 87,9 ile otomotiv oldu. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'dan 9 ayda 4 milyar 65 milyon 689 bin dolarlık taşıt ihraç edildi.

En çok ihracat yapılan sektörler 108 milyon 853 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 75 milyon 909 bin dolarla çelik, 65 milyon 378 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 60 milyon 732 bin dolarla iklimlendirme sanayisi oldu.