Sakarya'daki Okçular Göleti'nin su altı zenginlikleri kayıt altına alındı

Sakarya'nın su altı canlılığı ve faunasının kayıt altına alınması için Kaynarca ilçesindeki Okçular Göleti'nde dalış gerçekleştirildi.

Tüplü ve serbest dalış uzmanı Mahmut Pir'in de eşlik ettiği dalışta 5 metre derinliğe kadar inen gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun, kerevit, benekli su kaplumbağası, midye, yayın ve turna balıkları gibi canlıları görüntüledi.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, dalışların Sakarya'nın su altı canlılarının ve faunasının kayıt altına alınması kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, Ekonomi Gazetesi ve Karmetal SAWlutions işbirliğinde gerçekleştirilen dalışlarda canlı türlerinin varlığı, dağılım gösterdikleri bölgeler, yaşadıkları derinlik ve su sıcaklığı gibi bilgilerin elde edildiğini kaydetti.