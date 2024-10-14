Sakarya'da koruma altına alınan mağaralarla bölge turizminin canlandırılması hedefleniyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koruma altına alınan Sakarya'nın Karasu ve Söğütlü ilçelerindeki iki mağaranın yapılacak projelerle bölge turizmini canlandırılması bekleniyor.

Geçen yıl koruma altına alınan Sapanca ilçesindeki Soğucak, Bataklıdere mağaralarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karasu ve Söğütlü ilçelerindeki iki mağarayı da "tabiat varlığı" olarak tescil ederek koruma altına aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nedim Arsal, AA muhabirine, Karasu, Sapanca ve Söğütlü ilçelerinde bulunan dört mağaranın yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillendiğini söyledi.

"Bu mağaralarımız doğal, estetik, bilimsel ve ekolojik açıdan değerli olması gibi özellikleri sebebiyle koruma altına alınmıştır. Gerek Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki uzmanlarımız gerekse Mağaracılık Federasyonu konusunda uzman hocalarımız tarafından çalışmalar yapılarak teknik esaslar değerlendirme raporları ve araştırma raporları hazırlandı." diyen Arsal, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün bu tür mağaraları, anıt ağaçları ve diğer tabiat varlıklarını korumak için elinden gelen çabayı göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

- "Bizim için çok kıymetli bir durum" Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt da koruma altına alınan Söğütlü Mağarası'nın ilçe merkezine 12 kilometre mesafede, adını da bu mağaradan alan Mağara Mahallesi'nde bulunduğunu belirtti. Mağaranın yaklaşık 470 metre uzunluğunda olduğunu ve iki kola ayrıldığını anlatan Kurt, mağara genişliğinin 1 ila 8 metre, yüksekliğinin de 1,5 ila 20 metre arasında değişkenlik gösterdiğini aktardı. Kurt, mağaranın doğa turizmi açısından vahşi mağara turizmi olarak kullanılabilecek bir alan olduğunu ifade ederek, "Burası doğa anlamında doyuma ulaştıracak güzelliklerle dolu. İçinde bir akarsuyumuz da var. İçinde biriken alüvyonla birlikte suyun yüksekliği bazı yerlerde 10 santim, bazı yerlerde 80 santime kadar çıkabiliyor. İçeride sarkıtlarımız da olduğundan dolayı çok güzel bir görsel şölen var. İnşallah bunun gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz kıymetli bir mirasımız olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Mağaraya girdikten 20 metre sonra merdivenle 4 metre yüksekliğe çıkıldığını, mağaranın sonunun da 22 metre yükseklikte kaldığını aktaran Kurt, mağarada yarım metreyle 1 metre arasında değişen sarkıtların bulunduğu bilgisini verdi. Kurt, mağarayla ilgili proje hazırlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızla burada bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma artık onların da öngörüsüne göre inşallah turizme kazandıracak bir projemiz olacak. Doğa turizmi anlamında Söğütlü'nün farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Mağara bu anlamda bizim için çok kıymetli. İnşallah Bakanlığımızın da bu hassasiyetiyle beraber de vahşi mağara turizmine kazandırıp ilçemizi turizm cenneti yapmayı planlıyoruz."