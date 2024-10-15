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        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, 2-4 Kasım'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:57
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        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek
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        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, 2-4 Kasım'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde yapılacak.

        Açılış seremonisi 2 Kasım'da gerçekleştirilecek şampiyonaya, çeşitli illerden çok sayıda sporcu katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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