Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle düzenlenen 10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivalin SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, yoğun emekle bu noktaya ulaşan festivalin artık geleneksel hale gelme yolunda ilerlediğini söyledi.

Köseoğlu, programın gelecek yıllarda çok daha geniş yankı uyandırıp daha fazla kişiyle buluşacağına inandığını söyledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de dünyada sadece kültür sanat alanında değil, ekonomik olarak da en büyük sektörlerden biri olan sinemada Türkiye olarak iddialı olduklarını vurguladı.

Adıgüzel, bunu sürdürebilmek için iletişim fakültelerinin gerçekten önemli bir yapı taşı oluşturduğunu belirterek, işlerinin sadece dört duvar arasında eğitim vermek değil, dünyaya söz söyleyecek cesur, yürekli, haktan, hakikatten yana olacak insanlar yetiştirebilmek olduğunu kaydetti.

Bu söz söylemenin bir yönteminin de sinema olduğuna işaret eden Adıgüzel, "Sinemayla duyguyu, düşünceyi, fikri, ideolojiyi söyleyebilirsiniz. Bunu söylerken sadece sinemacıların, yapımcıların bir ideolojik aparat olarak sinemayı kullanmalarından bahsetmiyorum. Kullanılıyor mu? Elbette kullanılıyor. Bugün zihinlerimizde oluşan hakikat anlayışının doğru ve yanlış bilgisinin, tarihin ne tarafında durmamız gerektiği bilgisinin zihnimizde büyük oranda medya eliyle oluşturulduğunu, sinema sektörünün de buna büyük katkı yaptığını söylememiz lazım." diye konuştu.