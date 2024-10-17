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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:58 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:00
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde İshak S. yönetimindeki 54 KN 700 plakalı otomobil, U dönüşü yaparak yola giren Uğur A. idaresindeki 54 ABP 121 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile yolcu Gökdeniz Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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