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        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan ve 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 05:27 Güncelleme: 21.10.2024 - 05:27
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        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan ve 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

        Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatte alevleri söndürdü. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi.

        Yangında kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım, soğutma çalışmalarının sürmesi nedeniyle tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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