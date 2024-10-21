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        Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle buluştu

        Orta Asya'dan göç eden Yörüklerin elde dokuduğu coğrafi işaretli Yağcıbedir halıları, Sakarya'daki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:29
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        Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle buluştu
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        Orta Asya'dan göç eden Yörüklerin elde dokuduğu coğrafi işaretli Yağcıbedir halıları, Sakarya'daki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçmişi 3 bin yıla dayanan, sağlamlığı, kullanıldıkça artan değeri ve doğallığıyla ünlü Yağcıbedir halısının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Serdivan Kültür Sanat ve Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği işbirliğiyle sergi düzenlendi.

        Serdivan Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen açılışta konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, sanatın partilerinin anlayışında ve felsefesinde çok önemli yerde olduğunu belirterek, geçmişten geleceğe taşınan bu kültürlere her konuda sahip çıktıklarını ifade etti.

        AK Parti döneminde Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler anlamında Avrupa'nın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaya, ilçelerin kültürlerini bunun sayesinde geleceğe taşıdıklarını, taşımaya devam edeceklerini söyledi.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de geçmişi uzun yıllara dayanan Yağcıbedir halılarına sahip çıkılması için sergi açtıklarını belirterek, her zaman kültürün, sanatın, bilimin ve sporun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Aynı zamanda koleksiyoner olan Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş ise geleneğin geleceğe mutlaka taşınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sanat, ileriye mutlaka taşınma gereken bir hadise. Yağcıbedir, bunun sadece bir parçası ama insan bu hayatta mutlu olacaksa ve hayatı anlamlı kılacaksa mutlaka sanata dokunmalı. Yoksa sadece yiyen, içen, dolaşan bir varlık oluyor. Neyi, niçin, nasıl yaptığını bilirse hayat daha kıymetli, yaşanılabilir hale geliyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 bin yıl önce başlayan serüven, hala güzel, anlamlı, doğasına ve geçmişine uygun olarak devam ediyor."

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek Yavaş'tan bilgi aldı.

        Sanatseverler, 26 Ekim'e kadar gezilebilecek sergide Yağcıbedir halılarından ve kilimlerinden satın alabilecek.

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