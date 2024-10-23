BBP İstanbul İl Başkanı İlgar'dan Erenler Belediyesine ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Dinç, İlgar'ı, yönetimini, ilçe başkanlarını ve meclis üyelerini misafir etti. Ziyarete, BBP MKYK Üyesi Yasin Kopal, Sakarya İl Başkanı Turan Yıldırım ve Erenler İlçe Başkanı Ali Akgül de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dinç, "Bizler bu şehirde doğduk, bu ilçenin sokaklarında büyüdük. Çocukluğumuz ve gençliğimiz Erenler'in cadde ve sokaklarında geçti. Gerçekleştireceğimiz projeler ile Erenler'imize değer katacak, milletimizin bize emanet ettiği hizmet bayrağını inşallah en yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.