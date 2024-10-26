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        Sakarya'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:56
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        Sakarya'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.M.A. yönetimindeki 54 ABG 787 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Alandere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yol kenarında ters şekilde kalan otomobildeki sürücü ile E.E.K. ve H.N.G. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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