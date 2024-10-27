ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belli oldu

Sakarya'da 8 yıl aradan sonra 29 Ekim'de yeniden hizmet vermeye başlayacak ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hat, ray, durak ve istasyon bakım-onarım çalışmaları tamamlanan ve test sürüşlerinden başarıyla geçen ADARAY, 29 Ekim'de yeniden hizmete başlayacak.

Toplamda 750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak.

Günde 21 gidiş, 21 geliş olmak üzere 42 sefer yapacak ADARAY, 06.35-22.55 saatlerinde hizmet verecek.