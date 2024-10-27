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        ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belli oldu

        Sakarya'da 8 yıl aradan sonra 29 Ekim'de yeniden hizmet vermeye başlayacak ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:09
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        ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belli oldu
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        Sakarya'da 8 yıl aradan sonra 29 Ekim'de yeniden hizmet vermeye başlayacak ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belirlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hat, ray, durak ve istasyon bakım-onarım çalışmaları tamamlanan ve test sürüşlerinden başarıyla geçen ADARAY, 29 Ekim'de yeniden hizmete başlayacak.

        Toplamda 750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak.

        Günde 21 gidiş, 21 geliş olmak üzere 42 sefer yapacak ADARAY, 06.35-22.55 saatlerinde hizmet verecek.

        ADARAY ile ulaşımda tam kart ücreti 15 lira olacak. Engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından uygulamaya alınan ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, ADARAY'da da geçerli olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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