ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belli oldu
Sakarya'da 8 yıl aradan sonra 29 Ekim'de yeniden hizmet vermeye başlayacak ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belirlendi.
Sakarya'da 8 yıl aradan sonra 29 Ekim'de yeniden hizmet vermeye başlayacak ADARAY'ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi belirlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hat, ray, durak ve istasyon bakım-onarım çalışmaları tamamlanan ve test sürüşlerinden başarıyla geçen ADARAY, 29 Ekim'de yeniden hizmete başlayacak.
Toplamda 750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak.
Günde 21 gidiş, 21 geliş olmak üzere 42 sefer yapacak ADARAY, 06.35-22.55 saatlerinde hizmet verecek.
ADARAY ile ulaşımda tam kart ücreti 15 lira olacak. Engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından uygulamaya alınan ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, ADARAY'da da geçerli olacak.
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