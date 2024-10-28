Sakarya ve Kocaeli'de sis etkili oldu

Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ve Derince ilçelerinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda da sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı kesimlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan yoğun sis ulaşımda görüş mesafesini düşürdü.

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