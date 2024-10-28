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        Sakarya ve Kocaeli'de sis etkili oldu

        Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan yoğun sis ulaşımda görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:33
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        Sakarya ve Kocaeli'de sis etkili oldu
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        Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan yoğun sis ulaşımda görüş mesafesini düşürdü.

        Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı kesimlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda da sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

        Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        - Kocaeli

        Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi.

        Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ve Derince ilçelerinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü.

        Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği de yavaşladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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