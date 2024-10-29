Görme engelli kadın, Kur'an'ı Kerim'i teypten dinleyerek 17 yılda hafız oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafızlık sürecinde iki kez yakalandığı kanseri yenen doğuştan görme engelli Fatma Çelik, sağlık sorunlarına rağmen teypten dinleyerek Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

Doğuştan görme engeli bulunan 55 yaşındaki Çelik, hafız olabilmek için 2002 yılında Akyazı İlçe Müftülüğü Yıldırım Kız Kur'an Kursu'nda eğitim almaya başladı.

Braille alfabesiyle öğrenemeyeceğini dile getirince hocasının doldurduğu kasetlerle teypten Kur'an-ı Kerim dinleyerek ezber yapmaya başlayan Çelik, bu süreçte iki kez rahim kanserine yakalandı.

Hafızlık eğitimiyle ilgilenen Müyesser hocasının rahmetli babasının kendisine teyp ve kaset aldığını anlatan Çelik, "Allah razı olsun Sebahattin hocam bana 20 kaset doldurdu, o kasetlerle hafızlığımı bitirdim." dedi.

Çelik, hatim yapmak için çantasında taşıyabileceği küçük MP3 çaları da hocalarından birinin kendisine hediye ettiğini belirterek, "Eşi de sayfa sayfa 30 cüzü bilgisayardan indirdi, verdiler bana. Hatim okurken bundan ders çalışabilirim diye düşündüm, teybi bıraktım, 'MP3 bozulursa teypten devam ederim.' dedim. Hafızlığım bitene kadar belki 6 teyp bozmuşumdur." diye konuştu.

Rahim kanserinden ameliyat olduğunu, 6 kez kemoterapiye girdiğini ancak pes etmediğine işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Ağabeyim ve yengem, 'Yapamazsın, çok ağır süreçler geçirdin.' dediler. 'Hayır ben öleceksem hafızlığımın yolunda ölmek istiyorum.' dedim. Öyle başladım, sonra devamını getirdim. Normal hafızlar gibi her gün ders veremediysem de yavaş yavaş yaptım. İki sene önce ağır felç geçirdim, sol tarafımdan vurdu bana; ayak parmaklarıma kadar felç oldum. O süreçte de 2 ay sonra tekrar kursa devam ettim. Felç geçirdikten sonra beynimin yorulmaması için yavaş yavaş tekrar yapıyorum, şu an kendimi yormuyorum."