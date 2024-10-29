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        ADARAY, 8 yılın ardından Cumhuriyet Bayramı'nda seferlerine yeniden başladı

        Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:42
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        ADARAY, 8 yılın ardından Cumhuriyet Bayramı'nda seferlerine yeniden başladı
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        Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete girdi.

        Vali Rahmi Doğan, Adapazarı Tren Garı'nda düzenlenen törende, ADARAY'ın şehir içi ulaşımda çok büyük bir hizmeti yerine getireceğini belirterek, seferlerin yeniden açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Adapazarı-Arifiye arasında ilk seferini yapacak ADARAY Kent İçi Banliyö Treni'nin şehre hayırlı olmasını diledi.

        Bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak birçok önemli çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Boyraz, vatandaşlara hızlı, güvenli, konforlu hizmet sunma konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

        Son 22 yılda demir yollarında ciddi anlamda gelişme kaydedildiğini hep birlikte müşahede ettiklerini dile getiren Boyraz, şöyle devam etti:

        "2003'te 10 bin 950 kilometre olan demir yolu hat uzunluğu, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel, 2 bin 251 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye ulaşmıştır. 2002'de ülkemizde hızlı tren hattı hiç bulunmazken, 2009 yılında işletmeye açılan Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'yla Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci hızlı tren işletmeciliği yapan ülke haline geldik."

        Boyraz, 2009'da başlatılan Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demir yolu hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

        "Hatlarımızın elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi için yapılan çalışmalarda 2003'te 2 bin 500 kilometre olan sinyalli hattımızın uzunluğu 8 bin 500 kilometreye çıkarılmıştır. Hatlarımızın yüzde 58'i sinyalli olmuştur. 2003'te elektrikli hat uzunluğu 2 bin 82 kilometreyken yüzde 243 artarak 7 bin 142 kilometreye çıkmıştır. Yaklaşık 5 bin 800 kilometre demir yolu hattında proje çalışmaları tamamlanmış, yaklaşık 4 bin kilometre demir yolu hattında da proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu minvalde Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolları projesi devam etmektedir."

        Yük taşımacılığını artırmanın birinci öncelikleri olduğuna işaret eden Boyraz, taşıdıkları 30 milyon yükü 70 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Boyraz, geçen yıl 255 milyon yolcunun demir yollarıyla taşındığını bildirerek, "Bu rakamlara Gayrettepe ve Gaziray hatları da eklenince yolcu 262 milyona ulaşmıştır. Bu rakamlar ülkemizin demir yolu taşımacılığında kat ettiği mesafenin ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir." dedi.

        - Hattın Sapanca Kırkpınar'a kadar uzatılması hedefleniyor

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise ADARAY'ın ilk 1 ay boyunca tüm vatandaşları ücretsiz taşıyacağını söyledi.

        Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşın güvenli, huzurlu şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için gayretle çalıştıklarını anlatan Alemdar, hedeflerinin, hattı Sapanca Kırkpınar'a kadar ulaştırmak olduğunu, ADARAY'la trafik yükünü hafifletmeyi, ekonomiye katkı sunmayı ve hızlı yolculuğu amaçladıklarını söyledi.

        Kentte hayata geçirilecek raylı sistemin projesinin ihalesini de yaptıklarını aktaran Alemdar, emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da hafif raylı sistemin de devreye alınmasıyla şehrin ulaşımda daha konforlu günlere kavuşacağını, kentin yarınları için birlik ve beraberlik içinde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ise ADARAY güzergahının Sapanca'ya kadar uzamasının çok iyi olacağını, Sakarya'nın daha huzurlu ve konforlu kent olması yönünde desteklerinin süreceğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından trene binen protokol üyeleri, Arifiye İstasyonu'na kadar ilk seferi gerçekleştirdi.

        Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, bakanlık yetkilileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak. 7 durakta günde 21 gidiş, 21 geliş olmak üzere 42 sefer yapacak ADARAY, 06.35-22.55 saatlerinde hizmet verecek.

        ADARAY ile ulaşımda tam kart ücreti 15 lira olacak. Kart54'ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek. Ayrıca engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilecek. Belediye otobüslerinde uygulanan ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, ADARAY'da da geçerli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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