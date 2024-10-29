Sakarya'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyon, il protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Serdivan ilçesindeki bir tesiste yapılan programda konuşan Vali Doğan, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, davetlilerin bayramını tebrik etti.

Doğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları vatan yapan şehitleri, gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.