Ferizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Abay, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve sporseverler katıldı.

Tribünlerin yarattığı coşku dolu atmosferin turnuvaya ayrı değer kattığını anlatan Ata, "Bu organizasyon gençlerimizin spora olan ilgisini artırırken, toplumsal bağlarımızı da güçlendirdi. Muhteşem organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Cumhuriyet'in 101. yılına yakışır organizasyona imza attıklarını belirterek, sporcuların hem sportif başarı hem de kardeşlik ruhuyla kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Toplamda 23 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

Ferizli Spor Salonu'nda gerçekleşen final karşılaşmasında Vib&Taşfırın, rakibi Eraco VK'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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