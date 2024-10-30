Sakarya Büyükşehirli karateciler, İspanya'daki Dünya Kupası'nda altın madalya mücadelesi verecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen, 2024 Karate Dünya Kupası'nda altın madalya kovalayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen, 2024 Karate Dünya Kupası'nda altın madalya kovalayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gösterdikleri başarılarla dikkatleri üzerlerine çeken Sakarya Büyükşehirli sporcular İm ve Şen, milli takım aday kadrosunda yer aldı.
Genç sporcular, 22-24 Kasım'da İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek organizasyonda mindere çıkacak.
Bu kapsamda İstanbul'da 19 Kasım'a kadar kampa giren sporcular, organizasyona "altın madalya" parolasıyla hazırlanıyor.
Açıklamada, "Uluslararası arenada birçok başarılı elde eden sporcularımızı kutlar, dev organizasyonda kendilerine başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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