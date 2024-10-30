Sakarya Büyükşehirli karateciler, İspanya'daki Dünya Kupası'nda altın madalya mücadelesi verecek

Açıklamada, "Uluslararası arenada birçok başarılı elde eden sporcularımızı kutlar, dev organizasyonda kendilerine başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda İstanbul'da 19 Kasım'a kadar kampa giren sporcular, organizasyona "altın madalya" parolasıyla hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gösterdikleri başarılarla dikkatleri üzerlerine çeken Sakarya Büyükşehirli sporcular İm ve Şen, milli takım aday kadrosunda yer aldı.

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