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        Sakarya'da "kaçakçılık ve uyuşturucu" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da 19 bin 500'ü dolu 62 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:31
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        Sakarya'da "kaçakçılık ve uyuşturucu" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'da 19 bin 500'ü dolu 62 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" kapsamında Fatih Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

        Narkotik detektör köpeğinin de destek verdiği operasyonda 43 bin boş, 19 bin 500 dolu makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün ile satışa hazır vaziyette 37 paket içerisinde 130 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 76 bin 850 lira ele geçirildi, şüpheliler E.K. (41) ve M.B. (31) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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