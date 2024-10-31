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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:39
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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı.

        T.Y. idaresindeki 35 HD 6506 plakalı hafif ticari araç, Sarıdede Mahallesi'nde Ekrem Günay ve Bağdat caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta, D.K'nin kullandığı 54 AKG 208 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Savrularak yere düşen motosikletteki kurye ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kurye, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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