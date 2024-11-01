Sakarya'da iş kazası geçiren 2 kişi ameliyatla uzuvlarını kaybetmekten kurtarıldı

Sakarya'da iş kazası geçiren 2 kişinin kopan uzuvları, ameliyatla yerine dikildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iş kazası sonucu el ve kolunu kaybeden iki hasta ameliyatı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Ortopedi Kliniği El Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi Kutay Yılmaz ile Doç. Dr. Fevzi Sağlam tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, endüstriyel hamur karma makinesini temizlerken sol el bileği üst kısmında uzuv kopması yaşayan B.D'ye (22) müdahale ettiklerini belirtti.

Bu tür yaralanmalarda önceliğin hastanın hayatını kurtarmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Uzuv dikimi her zaman mümkün olmayabilir ancak bu vakada yapılan değerlendirme sonucu kopan elin yerine dikilmesine karar verildi. Ameliyatlar, yoğun bakım süreçleri ve fizik tedavi sayesinde hastamız elini tam olarak kullanabilmekte."

Yılmaz, kolu dirsek ve bilek arasından kopan marangoz B.B'nin (59) ise ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığını, hastaya yönelik değerlendirmeler sonucu kopan uzvun dikildiğini aktararak, "Bu tür vakalarda yoğun kan kaybı hayatı tehdit edebiliyor. Müdahaleler sonrası hastamız, uzun bir fizik tedavi süreciyle günlük işlerinde elini kullanabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.