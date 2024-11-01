Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, yarın havayoluyla Gaziantep'e giderek kampa girecek.
Sakaryaspor, ligin 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.