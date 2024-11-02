Sakarya'da cinayet zanlısı 2 yıl sonra JASAT ekiplerince yakalandı

Bu süre içinde İstanbul ve Kocaeli'de saklanan, 2 yıl önce cinayeti işlediği tarihle aynı gün olan 1 Temmuz’da Sakarya'ya geldiği ve jandarma devriyesinden kaçtığı tespit edilen zanlı, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından takibe alındı.

İstanbul'a giderek izini kaybettiren ve peruk takarak kılık değiştirdiği öğrenilen N.B'nin aynı zamanda takma isim ve başkalarının üzerine kayıtlı telefon hattı kullandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz 2022'de Kuzuluk Orta Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sezgin N'nin katil zanlısı N.B. olayın ardından firar etti.

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