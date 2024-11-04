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        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.11.2024 - 01:05
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        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi'nde A.Ö. ile A.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, ruhsatsız tabancayla A.T'yi bacağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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