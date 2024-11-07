Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 07.11.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Bilecik-Adapazarı yönünde ilçe girişinde E.Ç idaresindeki 34 FZM 77 plakalı hafif ticari araç, M.A.E. yönetimindeki 54 AGD 661 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile F.Ç, B.A.E. ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Sakarya Üniversitesi Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verdi
        Sakarya Üniversitesi Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verdi
        Sakarya'da "6. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" baş...
        Sakarya'da "6. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" baş...
        Serdivan'da anne baba adayları doğum sürecine ilişkin bilgileri gebe sınıfı...
        Serdivan'da anne baba adayları doğum sürecine ilişkin bilgileri gebe sınıfı...
        Sakarya'nın spordaki geleceği çalıştayda ele alındı
        Sakarya'nın spordaki geleceği çalıştayda ele alındı
        Sapanca Gölü'nde su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi
        Sapanca Gölü'nde su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi
        Sakarya'da lise öğrencileri lösemili çocuklar için bağış topladı
        Sakarya'da lise öğrencileri lösemili çocuklar için bağış topladı