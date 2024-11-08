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        Sakarya'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:58
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        Sakarya'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Ali E. (35) idaresindeki 41 ALB 889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ensar C. (32) yönetimindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ali E, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ensar C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ali E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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