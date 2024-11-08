Sakarya'daki Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor

Sonbaharla ayrı güzelliğe kavuşan bölgede birçok etkinliğin yapılabildiğini belirten Yüzücü, "Maden Deresi alanımız, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğada yürüyüşü seven, günübirlik gelen vatandaşlarımızın gönüllerince, doyasıya eğlenebilecekleri alanlardan biridir. Bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdüğümüz 'Maden Deresi Eko Turizm Projesi' yüklenici firma tarafından tamamlandı. İnşallah yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sit alanı olarak koruma altına alınan sahanın, Osmanlı'nın son dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Çınar, kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasından akan Maden Deresi'nin çevresi güz mevsiminin renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

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