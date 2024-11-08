Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobiliyle hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobiliyle hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Ali E. (35) kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ali E'nin cenazesinin yarın Adapazarı Rüstemler Camisi'nde kılınacak namazın ardından aynı mahalledeki kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Ali E. (35) idaresindeki 41 ALB 889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ensar C. (32) yönetimindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.
Kazada ağır yaralanan Ali E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ensar C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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