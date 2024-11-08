Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede öldü

Kazada ağır yaralanan Ali E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ensar C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Ali E. (35) kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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