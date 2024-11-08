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        Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobiliyle hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:05 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:05
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        Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede öldü
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobiliyle hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Ali E. (35) kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Ali E'nin cenazesinin yarın Adapazarı Rüstemler Camisi'nde kılınacak namazın ardından aynı mahalledeki kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

        Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Ali E. (35) idaresindeki 41 ALB 889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ensar C. (32) yönetimindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

        Kazada ağır yaralanan Ali E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ensar C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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