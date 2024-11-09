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        Sakarya'da 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:42
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        Sakarya'da 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucuyla mücadele" kapsamında Yalı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 kilo 100 gram ile 200 mililitre sentetik uyuşturucu, 3 cep telefonu, hassas terazi, tablet bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

        Şüpheliler Y.E.U. (23) ve F.T. (34) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelilerden F.T'nin 3 suçtan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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