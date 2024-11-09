Sakarya'da 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda, 5 kilo 100 gram ile 200 mililitre sentetik uyuşturucu, 3 cep telefonu, hassas terazi, tablet bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

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