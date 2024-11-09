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        Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:08 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:23
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        Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Belpınar Mahallesi'nde Rafet C. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Sürücü devrilen traktörün altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kurtarılan Rafet C, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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