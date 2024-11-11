Sakarya'da sosyal medyada tehdit ve hakarette bulunup cinsel mesajlar atan zanlı tutuklandı

M.A. ayrıca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaparak söz konusu kişiye yeterli tedbirlerin uygulanmadığını iddia etti.

Akyazı ilçesinde ikamet eden M.A. 8 Kasım'da, M.K'nın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunup cinsel içerikli mesajlar attığı beyanıyla şikayetçi oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadına sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunup cinsel içerikli mesajlar atan şüpheli tutuklandı.

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