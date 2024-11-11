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        Sakarya'da sosyal medyada tehdit ve hakarette bulunup cinsel mesajlar atan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadına sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunup cinsel içerikli mesajlar atan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:35
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        Sakarya'da sosyal medyada tehdit ve hakarette bulunup cinsel mesajlar atan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadına sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunup cinsel içerikli mesajlar atan şüpheli tutuklandı.

        Akyazı ilçesinde ikamet eden M.A. 8 Kasım'da, M.K'nın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunup cinsel içerikli mesajlar attığı beyanıyla şikayetçi oldu.

        M.A. ayrıca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaparak söz konusu kişiye yeterli tedbirlerin uygulanmadığını iddia etti.

        Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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