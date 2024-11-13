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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:54
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Karasu'da düzenlenen ortaklaşa operasyon kapsamında belirlenen ikametlerde yapılan aramalarda, 205 gram sentetik uyuşturucu, 125 tabanca fişeği, 4 cep telefonu, 2 hassas terazi, 2 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, uyuşturucu kullanma aparatları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan arama kaydı bulunan A.M (32) ile M.K (31), F.T (30) ve kadın şüpheli M.D (26) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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