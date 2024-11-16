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        Sakarya'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili ve belediye başkanı adayı olunmasına ilişkin yeni kriterler içeren kanun teklifinde bulunacaklarını belirterek, "Böylece tartışmalara da son vereceğiz. 'Türkiye enerjisini boş şeylere harcamasın' diyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:04
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        Sakarya'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
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        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili ve belediye başkanı adayı olunmasına ilişkin yeni kriterler içeren kanun teklifinde bulunacaklarını belirterek, "Böylece tartışmalara da son vereceğiz. 'Türkiye enerjisini boş şeylere harcamasın' diyoruz." dedi.

        Yıldız, MHP tarafından Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Sakarya, Bolu ve Düzce'den parti teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak siyasi partiler ve seçim kanununda önemli değişiklikler yaptıklarını anlattı.

        Seçim barajını yüzde 7'ye düşürdüklerini, büyük haksızlıklara neden olan "artık oy" uygulamasına son verdiklerini belirten Yıldız, bölücü terör örgütünün, "milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçimlerinde eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösterdiğini, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığından adaylığın reddedilemediğini" söyledi.

        Yıldız, bundan faydalananların, aldıkları cezaların Yargıtay'da onanıp kesin hüküm haline geldiğinde milletvekili sıfatını ve belediye başkanı seçilme yeterliliğini kaybettiğine değinerek, "Bu sefer kıyameti koparıyorlar, 'Efendim gözünüz neredeydi, bunu aday yapmasaydınız.' Arkadaşlar bu tartışmaları bitirmek için Milliyetçi Hareket Partisi olarak teklifte bulunacağız. Milletvekili ve belediye başkanı adayı olma konusunda yeni kriterler getireceğiz inşallah. Böylece bu tartışmalara da son vereceğiz. 'Türkiye enerjisini boş şeylere harcamasın' diyoruz." ifadesini kullandı.

        Milletvekilli dokunulmazlığıyla ilgili sorular yönelten vatandaşların, "terör örgütü üyeliği, propagandası veya bir eylemden" ceza almış kişilerin dokunulmazlığının devam etmesine ilişkin eleştiriler yaptığını belirten Yıldız, "Biz dokunulmazlığı milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas kürsü dokunulmazlığı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Yıldız, sosyal medya platformlarında yaşanan sorunlara da değinerek, şunları kaydetti:

        "Hakaretler, tehditler almış başını gidiyor. Biz bu konuda düzenleme yaptık. Düzenlemeyi yaparken de malum çevreler kıyameti kopardı. 'Efendim basına sansür getiriliyor, kısıtlamalar olacak, muhaliflerin sesi kısılacak' gibi ipe sapa gelmez, gerçeklerle alakası olmayan şeyler söylendi. İnşallah bu düzenlemeyi tekrar ele alıp, gerçekten ifade hürriyetinin önüne geçmeyen, insanların özel hayatını sıkıntıya sokmayan, hakaretsiz, tertemiz sosyal medya alanı yaratmak zorundayız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor."

        MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu da programda konuşma yaptı.

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti ve MHP ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

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