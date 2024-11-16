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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:18 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:25
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen M.M.A idaresindeki 34 MBK 077 plakalı otomobil, Erenler geçişi Alancuma mevkisinde kontrolden çıkıp bariyerleri kırarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ters şekilde kalan otomobildeki sürücü ve yanındaki kadın yolcu Z.A'yı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

        Sağlık ekiplerince Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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