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        Sakarya kent merkezindeki parklar güz renkleriyle hareketlendi

        Sakarya'nın merkezinde bulunan parklara gelenler, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu manzarada vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:40 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:08
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        Sakarya kent merkezindeki parklar güz renkleriyle hareketlendi
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        Sakarya'nın merkezinde bulunan parklara gelenler, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu manzarada vakit geçirdi.

        Sararıp yere dökülen yapraklar arasında yürüyüş yapan insanlar, çimlerin yeşiliyle farklı renklerde yaprakların oluşturduğu ahengi fotoğrafladı.

        Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'na gelenler, sonbahar dolayısıyla renk cümbüşünün yaşandığı alanda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar parktaki oturma alanlarında sohbet etti, bazıları ise yürüyüş yaptı.

        Kent sakinleri ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesince parkta hizmete açılan uçak kafe ve restoranda yemek yedi.

        Özellikle hafta sonları insanların uğrak mekanları arasında yer alan Korucuk Park'ta da güz renkleri güzel görüntüler oluşturdu.

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