Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

D-650 Kara yolu Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden A.E idaresindeki 34 YNA 03 plakalı otomobil, Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde bir dinlenme tesisinde çalışan ve iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Recep Sarıca'ya (35) çarptı.

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