Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 56 şüpheli yakalandı

        Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 56 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya merkezli bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da bahis ve şans oyunlarına yönelik yasa dışı organizasyon kurduğu belirlendi.

        İllegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve buna aracılık eden kişilerle ilgili gözaltı kararı verildi.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 56 zanlı gözaltına alındı.

        Öte yandan şebekenin kurduğu yasa dışı bahis organizasyonunun işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınanların banka hesap hareketleri de inceleme altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Sakarya'da tarım aracından düşen kişi hayatını kaybetti
        Sakarya'da tarım aracından düşen kişi hayatını kaybetti
        Sakarya'da bir kişi çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulu...
        Sakarya'da bir kişi çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulu...
        Selçukbey İlkokulu, "Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması"nda Türkiye...
        Selçukbey İlkokulu, "Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması"nda Türkiye...
        Genetik kas hastası iki çocuğunu eğitim yolculuklarında yalnız bırakmıyor
        Genetik kas hastası iki çocuğunu eğitim yolculuklarında yalnız bırakmıyor
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Sakarya kent merkezindeki parklar güz renkleriyle hareketlendi
        Sakarya kent merkezindeki parklar güz renkleriyle hareketlendi