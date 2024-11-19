Sakarya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 56 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya merkezli bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da bahis ve şans oyunlarına yönelik yasa dışı organizasyon kurduğu belirlendi.

İllegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve buna aracılık eden kişilerle ilgili gözaltı kararı verildi.