Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında sanıkların yargılanması sürdü

        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında sanıkların yargılanması sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

        Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

        Söz alan sanıklar ile avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını istedi.

        Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamı ile esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

        Öte yandan firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!

        Benzer Haberler

        Pamukova'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Pamukova'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (4)
        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (4)
        Sakarya'da çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
        Sakarya'da çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu
        Sapanca Gölü "hayalet ağ"lardan temizleniyor
        Sapanca Gölü "hayalet ağ"lardan temizleniyor
        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (3)
        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (3)
        Sait Faik Abasıyanık'ın öykü ve anılarından uyarlanan tiyatro oyunu Sakarya...
        Sait Faik Abasıyanık'ın öykü ve anılarından uyarlanan tiyatro oyunu Sakarya...