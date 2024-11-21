Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında sanıkların yargılanması sürdü

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Söz alan sanıklar ile avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını istedi. Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamı ile esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi. - İddianameden Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.